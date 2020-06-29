Британец выбежал на поле голым и выиграл 10 фунтов: интересные факты о регби

Много лет я отдал регби. Играл в линии схватки в "Динамо", "Спартаке", "Авиаторе". Мастером спорта стал в 33 года. Вице-чемпион СССР, пятикратный чемпион Украины, провел несколько международных матчей.

В Украине не было, и, видимо, никогда не будет специализированных стадионов для регби. Эту игру подарила нам Англия. "В регби играют джентльмены, а в футбол – хулиганы", – это мне сказал в Манчестере легендарный английский футболист Бобби Чарльтон.

Неоднократно бывал в Англии, в ее столице, но никак не удавалось побывать на самом большом в мире регбийном стадионе "Туикенем". Недавно моя мечта осуществилась. Вместительность этой лондонской арены – 82 тысячи зрителей, и в этом плане она уступает только легендарному "Уэмбли". Четыре года назад здесь состоялся чемпионат мира среди мужских сборных. Главный трофей достался игрокам сборной Новой Зеландии. Также на поле этой арены проходят матчи "Кубка пяти наций", международные встречи с участием мужских и женских английских клубов, игры национального первенства, здесь "рубятся" университетские команды страны.

Оголился за 10 фунтов

Узнал я и историю появления этой регбийной арены. Благодарить надо двух Уильямов.

В 1907 году президент Регбийного союза Уильям Кейл и крикетист, увлекшийся регби, Уильям Уильямс купили четыре гектара земли, а точнее – огорода, за 5,5 тысяч фунтов стерлингов. Из-за того, что раньше здесь выращивали капусту, "Туикенем" до сих пор часто называют "Капустным полем".

Заработал стадион в 1909 году – открыли лондонским дерби между "Харлекуинс" и "Ричмондом". В следующем году дошло и до международных игр, начиная с Англии против Уэльса. Тогда арена вмещала в четыре раза меньше зрителей, чем сегодня, - 20 тысяч. Именно с "Туикенема" в 1927 году велась первая радиотрансляция игры на ВВС, в которой Англия играла с Уэльсом. А в 1938-м – первый телепоказ, тоже на ВВС, матча между Англией и Шотландией.

Один из пионеров спортивных стрикеров тоже появился здесь: в 1974 году Майкл О’Брайен выбежал голым на поле – полицейскому пришлось прикрыть его своим шлемом. Нарушителю выписали штраф в 10 фунтов, которые он как раз и выиграл в споре.

С 1932 года, когда на стадионе достроили место для офисов, арена стала штаб-квартирой Регбийного союза Англии. Но самую масштабную реконструкцию на арене проводили в течение 1980-1990-х, увеличив вместимость до 75 тысяч и построив музей, в котором сейчас хранится 38 тысяч экспонатов. 13 лет назад "Туикенем" принял свой современный вид. Его дополнили отель на 156 номеров с бассейном и рестораном, конференц-залом и лаунжами.

Вот такой он, регбийный красавец в Лондоне.

* * *

А теперь вот о чем. Констатирую, что, оказывается, играл я в прекрасное регбийное время. Украинские клубы выступали, и не без успеха, в чемпионате и розыгрыше Кубка СССР, на товарищеские матчи к нам приезжали зарубежные клубы и сборные. Приглашали под знамена национальной сборной и украинских мастеров овального мяча. Трибуны столичных стадионов "Спартак", "Динамо", а также в Днепропетровске, Львове, Одессе ломились от зрителей. Регби уделялось достаточно много внимания на телевидении.

В последние же годы украинское регби переживает ощутимый спад. Единственный светлый "лучик" - это Одесса. В "жемчужине у моря" регби процветает. Обидно, досадно мне и многим ребятам, с которыми мы на протяжении многих лет выходили на зеленые поля. Видимо, не те люди сейчас у руля отечественного регби…

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1. Первым руку подает старший по возрасту. При этом здороваться первым должен тот, кто младше;

2. Женщине жмут руку только в том случае, если она сама протянула ее для рукопожатия. Не забывайте, что, подавая руку для рукопожатия, нужно смотреть друг другу в глаза;

3. Мужчина не должен нести женскую сумочку. В присутствии женщины мужчина курит только с ее позволения;

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