Побит 16-летний мировой рекорд в легкой атлетике

Кенийская бегунья Бриджит Косгей выиграла Чикагский марафон с мировым рекордом, у мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Чероно.

Косгей пробежала дистанцию за 2.14,04 и побила рекорд британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).

The moment history was made by Brigid Kosgei. 2:14:04. pic.twitter.com/afABYGC9td