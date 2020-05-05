"Брешут психологи": Емельяненко расплакался на камеру

Михаил Морозов Другие виды спорта 13:02, 5.05.2020

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел эксперимент, чтобы проверить слова психологов, которые утверждают, что человеку становится легче, если он поплачет.

"Психологи говорят, что, когда поплачешь, становится легче. Легче мне не стало. Брешут психологи. Пошел я заниматься спортом. Всем хорошего дня и отличного настроения", – поделился результатами эксперимента Емельяненко-младший.

Александр Емельяненко
Instagram Александра Емельяненко

Напомним, 3 апреля в Москве должен был состояться его поединок против Магомеда Исмаилова, однако бой был перенесен из-за пандемии коронавируса. Александр находится в столице Чечни, Грозном, где тренируется, чтобы поддерживать физические кондиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко-младший пустил себе кровь и опубликовал доказательство в Instagram.

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