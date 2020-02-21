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21 февраля • обновлено в 19:23
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Бразильский боец ММА назвал Емельяненко паршивой овцой

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Бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес резко отреагировал на скандалы вокруг россиянина Александра Емельяненко.

Накануне поединка против Сергея Харитонова бразилец, комментируя недавний арест Емельяненко-младшего за пьяный дебош, назвал того уродом.

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Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

rbc.ru

"У меня два кумира: Родриго Ногейро и Федор Емельяненко. Да, знаю, что у Федора есть брат Александр. В Бразилии о нем говорят, что это отличный боец. Но у нас пишут, что он что-то вроде паршивой овцы в семье. Что-то вроде пословицы "В семье не без урода", – цитирует Родригеса "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети было опубликовано видео о том, как Александра Емельяненко выводят из запоя в Чечне накануне поединка против Магомеда Исмаилова.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Всю бразилию с их дикими обезъянами - на миротворец и в неньку не пускать !
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