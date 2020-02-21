Бразильский боец ММА назвал Емельяненко паршивой овцой

Бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес резко отреагировал на скандалы вокруг россиянина Александра Емельяненко.

Накануне поединка против Сергея Харитонова бразилец, комментируя недавний арест Емельяненко-младшего за пьяный дебош, назвал того уродом.

Александр Емельяненко rbc.ru

"У меня два кумира: Родриго Ногейро и Федор Емельяненко. Да, знаю, что у Федора есть брат Александр. В Бразилии о нем говорят, что это отличный боец. Но у нас пишут, что он что-то вроде паршивой овцы в семье. Что-то вроде пословицы "В семье не без урода", – цитирует Родригеса "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети было опубликовано видео о том, как Александра Емельяненко выводят из запоя в Чечне накануне поединка против Магомеда Исмаилова.

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