Борцы устроили драку на чемпионате России. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:25, 3.12.2020 Обновлено: 19:19, 3.12.2020

Встреча в чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров между Аланом Багаевым и Бабули Цолоевым завершилась дракой.

Уже на первых секундах спортсмены из Северной Осетии и Ингушетии начали агрессивно вести бой. В какой то из эпизодов россияне вышли из рамок правил борьбы и начали бить друг друга по правилам бокса.

Судьи не стали выяснять, кто был зачинщиком потасовки и дисквалифицировали обоих спортсменов. После соревнований Багаев и Цолоев уладили конфликт, помирившись.

Как сообщал о, ранее подобный инцидент произошел в Турции на международном турнире по вольной борьбе Yasar Dogu. Встреча между представителем Грузии Зурабом Эрбоцанашвили и украинцем Хасаном Закариевым завершилась массовой потасовкой.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Экс-бойцов украинского "Беркута" уличили в разгоне протестов в Беларуси. Фото

В Венгрии заявили о ситуации "гражданской войны" на Закарпатье

У "главного следователя" СБУ нашли коттедж в элитном поселке под Киевом. Фото

"Заря" добыла сенсационную победу в Лиге Европы

СБУ провела обыски в офисе и частном доме лидера закарпатских венгров