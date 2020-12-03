Борцы устроили драку на чемпионате России. Видео

Встреча чемпионата России по вольной борьбе среди юниоров между Аланом Багаевым и Бабули Цолоевым завершилась дракой.

Уже на первых секунд спортсмены из Северной Осетии и Ингушетии начали агрессивно вести бой. В какой то из эпизодов россияне вышли из рамок правил борьбы и начали бить друг друга по правилам бокса.

Судьи не стали выяснять, кто был зачинщиком потасовки и дисквалифицировали обоих спортсменов. После соревнований Багаев и Цолоев уладили конфликт, помирившись.

Как сообщал о, ранее подобный инцидент произошел в Турции на международном турнире по вольной борьбе Yasar Dogu. Встреча между представителем Грузии Зурабом Эрбоцанашвили и украинцем Хасаном Закариевым завершилась массовой потасовкой.