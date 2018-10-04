"Боролся с медведями": МакГрегор сделал насмешливое заявление о Хабибе

Ирландский боец Конор МакГрегор не сомневается в том, что сможет победить россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и с иронией относся к обещанию дагестанца уничтожить его.

"Я верю, что у Хабиба много слабостей.Возможно, я проигрываю ему в борьбе, но в драке он использует одну-единственную дисциплину. Однако по моему последнему бою вы могли видеть, что у меня есть большой набор оружия против такого рода оппонента, против всех стилей ведения боя", - рассказал он.

Ирландец считает Хабиба медленнім бойцом с посредственніми ударами и знает как победить его в предстоящем бое.

" Он специализируется в основном на борьбе, как вы знаете, он боролся с дегестанскими медведями, но никогда не имел дело с ирландскими гориллами!", - сказал Макгрегор в шоу "Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном".

Напомним, что МакГрегор был арестован полицией Нью-Йорка после того, как совершил брутальную атаку на автобус, в котором находился Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор посмеялся над тем, что его оппонент Хабиб Нурмагомедов принес на пресс-конференцию свой пояс.

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Напомним, Конор Макгрегор вернётся в октагон 6 октября в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.