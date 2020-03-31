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31 марта • обновлено в 18:48
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Борец отбил трех детей у похитителей на заправке в США: момент попал на видео

1.9т
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16-летний чемпион американских школьных турниров по вольной борьбе Кэнаан Бауэр предотвратил похищение трех детей на заправке в США.

22-летний злоумышленник, как сообщает KOB4, настиг мать троих детей в магазине.

Бауэр, который в тот момент находился у заправки, заметил потасовку и прибежал на помощь. Подросток сумел задержать подозреваемого и удерживать его до приезда полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL,известная велосипедистка и триатлонистка Натали Бирли чудом избежала смерти от рук маньяка, похитившего ее во время одной из тренировок. Инцидент произошел на юге Австрии в городе Кюмберг.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
вольная борьба
Место
США
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