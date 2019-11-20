Борец на турнире отправил рефери в глубокий нокаут - опубликовано видео

Необычный инцидент произошел на турнире по канарской борьбе в Испании .

Во время противостояния Тихарафе Гуанче и Верфи Равело один из борцов случайно нокаутировал рефери Энджи Мелиана. В какой-то момент судья слишком близко подошел к спортсменам. Один из них провел прием, а второй "в полете" ударил судью ногой.

Radio Marca Tenerife сообщает, что пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября во время турнира по летвею (бирманскому боксу) Lethwei 14 in Japan в Токио рефери поспешил разнять боксеров. Судья встал между спортсменами и получил удар в лицо, после чего не смог удержаться на ногах. Бой был приостановлен.

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