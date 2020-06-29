Большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

Чуть более половины жителей Токио выступили против проведения перенесенной Олимпиады-2020 летом 2021 года.

Как сообщает издание Sowetanlive, опрос, в котором приняли участие 1030 человек в возрасте от 18 до 72 лет, показал, что 51,7% из них надеются на полную отмену или повторный перенос Игр, а 46,3% хотят, чтобы ОИ-2020 состоялись летом 2021 года. Остальные не смогли дать ответ на этот вопрос.

Две трети из тех, кто поддержал проведение Олимпиады, считают, что они должны пройти в упрощенной форме, без зрителей.

Напомним, что теперь старт Олимпийских игр в Токио запланирован на 23 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий японский эпидемиолог Кэнтаро Ивата заявил, что ОИ в Токио, вероятнее всего, будут отменены из-за пандемии коронавируса.