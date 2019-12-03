Больше 40 россиян: названы спортсмены, замешанные в допинг-скандале

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета из России, а также двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста, представляющих РФ.

Такой результат проверки первой части данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Всего под подозрением находятся 298 российских спортсменов, но пока проверка проводится в отношении 153 спортсменов. Данные остальных атлетов были искажены или удалены.

ТАСС

Пока известны имена 12 спортсменов. Речь идет об отстраненных тяжелоатлетах Руслане Албегове, Дмитрии Лапикове, Чингизе Могушкове, Адаме Малигове, Магомеде Абуеве, Максиме Шейко, Надежде Евстюхиной, Юлии Коноваловой, Давиде Беджаняне, Олеге Чене, Егоре Климонове и Тиме Туриевой.

Передача WADA данных Московской антидопинговой лаборатории была обязательным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Российская сторона передала базу данных в январе 2019 года, но в WADA зафиксировали следы изменения данных.

Из-за изменения данных России грозят новые санкции. Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США призвали к полному изгнанию России с Олимпиад.

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