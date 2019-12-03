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3 декабря • обновлено в 20:40
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Больше 40 россиян: названы спортсмены, замешанные в допинг-скандале

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета из России, а также двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста, представляющих РФ.

Такой результат проверки первой части данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Всего под подозрением находятся 298 российских спортсменов, но пока проверка проводится в отношении 153 спортсменов. Данные остальных атлетов были искажены или удалены.

Больше 40 россиян: названы спортсмены, замешанные в допинг-скандале

ТАСС

Пока известны имена 12 спортсменов. Речь идет об отстраненных тяжелоатлетах Руслане Албегове, Дмитрии Лапикове, Чингизе Могушкове, Адаме Малигове, Магомеде Абуеве, Максиме Шейко, Надежде Евстюхиной, Юлии Коноваловой, Давиде Беджаняне, Олеге Чене, Егоре Климонове и Тиме Туриевой.

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Передача WADA данных Московской антидопинговой лаборатории была обязательным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Российская сторона передала базу данных в январе 2019 года, но в WADA зафиксировали следы изменения данных.

Из-за изменения данных России грозят новые санкции. Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США призвали к полному изгнанию России с Олимпиад.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Место
Россия
Тег
WADA
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Махно Володимир
Махно Володимир
русские это алкаши-доходяги. им бы глушить водяру, как и полагается русскому человеку! а они в спорт лезут! свиньи сидите и хр-юкайте по хатынкам!
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Махно Володимир
Махно Володимир
Шапиро Жeнька, Самыми поющими регионами России по итогам 2018 года стали северные регионы и Подмосковье. По потреблению водки всех обогнала Сахалинская область. В среднем по стране потребление спиртного выросло на 8,3%, до 14,3 л на человека. В конце 2018 года самыми трезвыми регионами страны назывались республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Китайцы чаще других народов умирают от злоупотребления алкоголем, сообщает медицинский журнал The Lancet. На втором месте находится граждане Индии. Россия замыкает эту печальную тройку.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Махно Володимир, статистика ВОЗ ,Украина -2 место в мире,Россия -6
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сволота кацaпская!(с)
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