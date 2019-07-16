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"Большая честь": чемпионка Европы выложила гимн Украины и сделала признание

"Большая честь": чемпионка Европы выложила гимн Украины и сделала признание
Знаменитая спортсменка восхитила Instagram
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Прыгунья в высоту Юлия Левченко, обладающая негласным статусом самой красивой легкоатлетки Украины, призналась, что гордится украинским гражданством.

"Для меня всегда большая честь и гордость выступать для своей страны", - написала у себя в Instagram 22-летняя киевлянка, выложив гимн Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Левченко выиграла "золото" открытого чемпионата Европы U-23 в Швеции.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Юлия Левченко
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