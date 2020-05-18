"Больницы переполнены": Хабиб назвал плачевным положение в Дагестане из-за коронавируса

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал катастрофической ситуацию в Дагестане из-за пандемии коронавируса.

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По словам спортсмена, в регионе очень много умерших и заболевших. Он также призвал соотечественников сохранять режим самоизоляции.

"У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Много людей заболело, много людей умерло. Только объединившись, можно победить этот вирус. Мы должны прислушаться к нашим врачам, их требованиям, так как они знаю больше. Они не хотят, чтобы больницы не заполнялись, потому что там и так нет места, нет оборудования и медикаментов. Кто бы мог подумать, что миллиарды людей будут сидеть на самоизоляции. Надо прислушиваться к врачам, которые когда это все начиналось, говорили сидеть дома. Но люди придумывают, что кому-то это выгодно. Кому это может быть выгодно? Все люди болеют. Эта болезнь не отправляется к бедным или богатым. Так что мы ее можем победить, только объединившись", – сказал Хабиб в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт и находится под аппаратом ИВЛ после того, как у него был диагностирован коронавирус.