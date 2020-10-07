Болеющий коронавирусом Беленюк расказал, как не заразиться в тренажерном зале

Прославленный украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк, заболевший коронавирусом, заявил, что в тренажерном зале в первую очередь стоит исключить прикосновения к своему лицу.

По словам бывшего спортсмена, важную роль играет и соблюдение социальной дистанции.

"Пагубная привычка – касаться руками лица. Нужно отказаться от нее, как бы ни было это сложно. Приучите себя к этому. Не стоит общаться на близком расстоянии с людьми, которые тренируются в зале, и с тренером. Мойте и дезинфицируйте руки. Если соблюдать все, можно себя максимально обезопасить от заражения", – цитируют Беленюка Факты.

Борец посоветовал "не зацикливаться на страхе заразиться" и иметь при себе всегда маску и антисептик.

"Некоторые люди практически не выходят из дому. Это чересчур, жизнь ведь продолжается. И в то же время не подвергайте себя лишний раз опасности. Если вы идете на какое-то мероприятие, где у вас не будет возможности сохранять дистанцию с присутствующими, то шансы заболеть возрастают в разы. А если вы гуляете в парке и на всякий случай у вас в кармане есть дезинфектор и маска, которую можно надеть в любой момент при необходимости, этого достаточно", – сказал Беленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жан Беленюк рассказал, как переносит COVID-19, и предупредил украинцев