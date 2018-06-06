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Болельщице удался невообразимый трюк на бейсбольном матче

1.9тЧитать новость на украинском

Американская болельщица Габриэла Димарко стала настоящей звездой социальных сетей после того, как словила бокалом с пивом бейсбольный мяч. Инцидент произошел на игре регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB) "Атланта Брейвс" - "Сан-Диего Падрес".

Габриэла Димарко

Габриэла Димарко

Instagram

После одной из неудачных подач снаряд полетел по невероятной траектории и попал четко в стакан девушки. Под бурные овации стадиона девушка выпила все пиво, а на следующей день ролик с инцидентом стал хитом в Twitter.

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