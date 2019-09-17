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17 сентября • обновлено в 15:58
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Более 2000 участников Race Nation поборются за ощущение победы над собой

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22 сентября 2019 года на территории НСК “Олимпийский” пройдет один из самых известных массовых спортивных проектов в стране - забег с препятствиями Race Nation.

Более 2000 участников Race Nation поборются за ощущение победы над собой

Более 2 000 участников со всей Украины и ближнего зарубежья, около 260 команд поборются за ощущение победы над собой, своей ленью и страхами. Организаторы сконструировали дистанции на любой уровень физической подготовки, ведь Race Nation – гонка, в которой может принять участие каждый.

“Участников ждет новая полоса препятствий и испытаний с неожиданными локациями на территории НСК “Олимпийский”. Зрители, которые пока не решились принять участие, не останутся равнодушными и многих это настолько зацепит, что захочется и самому принять участие”, - отметил Юрий Подлесный организатор Race Nation.

Среди участников: популярные телеведущие и шоумены, известные бизнесмены и меценаты, участницы национального конкурса "Мисс Украина", а также команды таких брендов, как “Хортица”, “Terrasoft”, “Caparol”, “Huawei”, “Киевхлеб”, “Goodwine”, “Укрречфлот”, “Soсar”, “Saucony”, “Eldorado”, “ОТП Банк” и многие другие.

Открытие стартового городка состоится в 7 :30. Вход для зрителей - свободный, а желающие принять участие, могут зарегистрироваться на сайте www.racenation.ua.

Race Nation – это билет в клуб единомышленников, помогающих друг другу избавиться от собственных страхов и неуверенности, стать лучше, сильнее, добрее. Рядом с тобой будет столько вдохновляющих примеров, что гонка станет для тебя самым мощным мотиватором в жизни. Правильное окружение из неординарных, по-настоящему крутых личностей — лучший способ измениться самому. Ведь недаром говорят — нас формирует наше окружение.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

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