Боксеры в России против коронавируса запустили в Серпухове аэростат с Иисусом

Максим Богданов Бокс 20:53, 28.04.2020 Обновлено: 20:56, 28.04.2020

В Серпухове федерация бокса России решила помочь местным жителям в борьбе с коронавирусом, использовав для этого весьма оригинальный способ.

В небо над городом поднялся аэростат, к которому было прикреплено 40-метровое полотно с образом Иисуса Христа и надписью "Спаси и сохрани", сообщает Telegram-канал MDK.

"Таким образом людей решили морально поддержать в сложный эпидемиологический период и вселить надежду на скорейшее избавление от коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении Федерации.

По словам организаторов, воздушный шар и образ Спасителя смогли увидеть жители городских округов Чехов и Кашира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев заявил, что коронавирус был создан в лабораторных условиях искусственно.

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