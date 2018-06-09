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Боксера "с отбитыми мозгами" назвали "достойной заменой Путина"

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, который в конце мая получил российское гражданство, заявил о намерении в будущем стать депутатом Госдумы.

"Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска", – сказал Монсон в эфире радио "Говорит Москва".

Такие слова боксера вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. В сетях считают, что "с отбитыми мозгами" прямая дорога в депутаты, и называют американца "достойной заменой для Путина".

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Отметим, что Монсон не единожды посещал оккупированный Донбасс, а также позировал с оружием в руках вместе с террористами. Боец обвинил Украину в разжигании войны на востоке страны.

Персона
Джефф Монсон
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А что такого? У нас юмористы были, клоуны с ЛДПР вроде Марычева были. У вас вон боксер с отбитыми мосгами мэром Киева выбран и ничего, нормально.
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