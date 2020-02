Боксер из Алжира мощно вырубил соперника ударом с колена в голову

Алжирский тайский боксер, представляющий Францию, Карим Беналия жестко нокаутировал тайца Сеагамеса, нанеся ему сокрушительный удар коленом в голову.

Как сообщает информагентство Heavy, Беналия начал избиение соперника еще в первом раунде, отправив своего визави в нокдаун ударом с разворота. Сеагамес сумел подняться, но сразу после возобновления боя пропустил еще один мощнейший выпад алжирца, который вырубил тайца прямым ударом с колена в голову, закончив поединок в первой трехминутке.

Karim Benelia first hits the spinning-elbow to knock down Seagames, then finishes him off with a beautiful flying knee in the first round. pic.twitter.com/JbZ5Rh9M8s