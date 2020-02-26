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26 февраля • обновлено в 13:45
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Боксер из Алжира мощно вырубил соперника ударом с колена в голову

1.5т
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Алжирский тайский боксер, представляющий Францию, Карим Беналия жестко нокаутировал тайца Сеагамеса, нанеся ему сокрушительный удар коленом в голову.

Как сообщает информагентство Heavy, Беналия начал избиение соперника еще в первом раунде, отправив своего визави в нокдаун ударом с разворота. Сеагамес сумел подняться, но сразу после возобновления боя пропустил еще один мощнейший выпад алжирца, который вырубил тайца прямым ударом с колена в голову, закончив поединок в первой трехминутке.

Карим Беналия и Сеагамес

Карим Беналия и Сеагамес

Heavy.com

Отметим, что соревнования проходили в столице Таиланда Бангкоке. Для Беналии этот нокаут стал четвертым подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, тайский боксер по имени Неймар потерял сознание после жуткого нокаута и упал на настил вместе с рефери поединка.

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Тема
тайский бокс (муай-тай)
Место
Таиланд Бангкок
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