Боксер из Алжира мощно вырубил соперника ударом с колена в голову

Алжирский тайский боксер, представляющий Францию, Карим Беналия жестко нокаутировал тайца Сеагамеса, нанеся ему сокрушительный удар коленом в голову.
Как сообщает информагентство Heavy, Беналия начал избиение соперника еще в первом раунде, отправив своего визави в нокдаун ударом с разворота. Сеагамес сумел подняться, но сразу после возобновления боя пропустил еще один мощнейший выпад алжирца, который вырубил тайца прямым ударом с колена в голову, закончив поединок в первой трехминутке.
Карим Беналия и Сеагамес
Heavy.com
Karim Benelia first hits the spinning-elbow to knock down Seagames, then finishes him off with a beautiful flying knee in the first round. pic.twitter.com/JbZ5Rh9M8s— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 23, 2020
Отметим, что соревнования проходили в столице Таиланда Бангкоке. Для Беналии этот нокаут стал четвертым подряд.
Как сообщал OBOZREVATEL, тайский боксер по имени Неймар потерял сознание после жуткого нокаута и упал на настил вместе с рефери поединка.
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