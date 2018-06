Бойцы ММА слетели с катушек и устроили бой без правил

Бойцы смешанного стиля (MMA) Жоао Элиас и Вальтер Мартинс проигнорировали требование рефери разойтись по углам и устроили драку в октагоне.

Инцидент произошел на турнире Imortal FC 9 в бразильском Мараньяо. Судья остановил поединок, когда бойцы были в партере – у Элиаса было поранено лицо, потребовался врач, чтобы провести осмотр.

В тот момент, когда рефери отправился за доктором, бойцы "слетели с катушек" и стали наносить друг другу удары в голову. По итогам эпизода бой был признан несостоявшимся, а спортсменов дисквалифицировали.

what a mess at Immortal – DQ all

Joao “Alicate” x Walter “Aires” pic.twitter.com/QLf6iRdk8M