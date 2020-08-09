Боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник, который родился в Харькове, но принял российское гражданство в 2014 году, без шансов проиграл американцу Деррику Льюису (26-7) на турнире UFC Fight Night.

Деррик мощным ударом перевел бой в партер

Бой в тяжелом весе (до 120,2 кг) был главным на вечере в Лас-Вегасе и завершился досрочно.

Льюис с первых секунд пошел в атаку, несколько раз переводя бой в партер. Россиянин пытался выйти на удушающий, но Деррик грамотно защищался. В самом начале второго раунда американец провел стремительную атаку и правый боковой свалил Олейника на канвас.

Олейник пропустил удар коленом в грудь

Это поражения для 43-летнего Олейника стало 15-м. Всего на счету россиянина 75 боев (59 побед). Олейник выступает с 1996 года. Он — первый в истории боец ММА, побеждавший в четырех десятилетиях.

Олейник потерпел 15-е поражение

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем бою россиянин одержал тяжелую победу над опытным бойцом Фабрисио Вердумом на UFC 249.