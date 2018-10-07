Бой с МакГрегором: появилось ключевое видео нападения Хабиба на зрителей

В сети появилось видео начала конфликта между российскими бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и болельщиками Конора МакГрегора. Дагестанец выскочил из октагона и напал на зрителей после победы над ирландцем.

В ролике видно, как Нурмагомедов прыгнул двумя ногами на сидящего под клеткой человека. Охрана с огромным трудом разняла нападавшего и его жертву. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.