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Бой с МакГрегором: появилось ключевое видео нападения Хабиба на зрителей

4.3тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео начала конфликта между российскими бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и болельщиками Конора МакГрегора. Дагестанец выскочил из октагона и напал на зрителей после победы над ирландцем.

В ролике видно, как Нурмагомедов прыгнул двумя ногами на сидящего под клеткой человека. Охрана с огромным трудом разняла нападавшего и его жертву. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Все, кто из вас оправдывает действия российского бойца после окончания боя — просто дебилы. И он вместе со своей командой должны быть наказаны. Причём крайне жёстко. Это нужно во избежание повторения в будущем. Вот представьте себе, Мохаммед Али, Майк Тайсон или братья Кличко ПОСЛЕ боя начнут избивать зрителей. Те, кто останется в живых, просто затаскают их по судам и оставят без свободы и денег.
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