Бой Мейвезера в Японии сравнили с порно

Бывший боец UFC Брендон Шауб уверен, что поединок бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и 20-летнего кикбоксера Тенсина Насукавы был плохой постановкой.

Мейвезер — Насукава Rizin 14

"Конечно, этот бой был фальшивкой. Разве вы не заметили? Это было дерьмовое шоу. Флойд здорово заработал, этому надо порадоваться. Может, и японец поднял денег, просто нам об этом не говорят. Но Тенсину нужно улучшить актёрское мастерство. В порно играют и то лучше", — заявил Шауб в интервью Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, 35-летний Шауб ушел из смешанных единоборств в 2014-м и сосредоточился на карьере эксперта и журналиста. На его счету 10 побед и пять поражений. Наиболее ярким в его карьере стал бой против хорвата Мирко "Крокопа" Филиповича. На UFC 128 Шаубу удалось его нокаутировать.

31 декабря 2018-го Мейвезер принял участие в турнире Rizin 14. Американец трижды отправлял в нокдаун Насукаву в выставочном поединке по правилам бокса. После боя 41-летний Мейвезер сообщил, что заработал за трехминутный бой 9 млн долларов.