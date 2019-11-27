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29 ноября • обновлено в 11:48
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Российские спортсменки устроили грязную провокацию с украинской чемпионкой мира

148.3т
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Российские спортсменки Елизавета Кахарова и Виолета Галактионова пытались закрыть своим флагом победительницу - украинку Богдану Лехман.

Инцидент произошел на торжественной церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в румынском городе Констанца. В то время, как играл гимн Украины, россиянки растянули трехцветное полотнище.

Этот момент вызвал бурное возмущение в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на главном российском телеканале опозорились с Украиной перед боем Василия Ломаченко против Люка Кэмпбела.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Армрестлинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Армрестлинг
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Моряк Папай
Моряк Папай
Дружно стоят на пъедесталах со своими флагами. Заголовок предвзят. Спорт и искусство - вне политики (образованные люди давно это поняли и приняли).
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Моряк Папай, но только не майдaун-порохоботы..
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Во-о, идиотизм журналистов. Где провокация, болезные?!
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Goncharov Costa, русофобские ресурсов то развелось..
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Сухов Гена
Сухов Гена
Как мы любим безнаказанно пиздеть в интернети Почемубы не поехать в Россию этому дерьму и там сказать про флаг .А тряпка это ты чучело
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