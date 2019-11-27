Российские спортсменки Елизавета Кахарова и Виолета Галактионова пытались закрыть своим флагом победительницу - украинку Богдану Лехман.
Инцидент произошел на торжественной церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в румынском городе Констанца. В то время, как играл гимн Украины, россиянки растянули трехцветное полотнище.
Этот момент вызвал бурное возмущение в сети.
Хамство - головна риса мокшан.— Max Gertsen (@MaxGertsenUkr) November 27, 2019
Під час нагородження українки Богдани Лехман, яка перемогла двох представниць Московії на Чемпіонаті з армрестлінгу у Румунії, ті намагалися закрити українську спортсменку своєю ганчіркою з аквафрешу pic.twitter.com/9lcvRQ0q3s
Как сообщал OBOZREVATEL, на главном российском телеканале опозорились с Украиной перед боем Василия Ломаченко против Люка Кэмпбела.
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