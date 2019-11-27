Российские спортсменки Елизавета Кахарова и Виолета Галактионова пытались закрыть своим флагом победительницу - украинку Богдану Лехман.

Инцидент произошел на торжественной церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в румынском городе Констанца. В то время, как играл гимн Украины, россиянки растянули трехцветное полотнище.

Этот момент вызвал бурное возмущение в сети.

Хамство - головна риса мокшан.



Під час нагородження українки Богдани Лехман, яка перемогла двох представниць Московії на Чемпіонаті з армрестлінгу у Румунії, ті намагалися закрити українську спортсменку своєю ганчіркою з аквафрешу pic.twitter.com/9lcvRQ0q3s — Max Gertsen (@MaxGertsenUkr) November 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на главном российском телеканале опозорились с Украиной перед боем Василия Ломаченко против Люка Кэмпбела.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!