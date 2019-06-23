Боец UFC выиграл бой эффектным нокаутом за девять секунд

Боец смешанного стиля (MMA) Джаирзиньо Розенструик одержал победу нокаутом над американцем Алленом Кроудером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд. Это второй результат в истории дивизиона. Автором самого быстрого нокаута в тяжелом весе является американец Дон Фрай, победивший Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году.
JUST. LIKE. THAT! 😱@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949— UFC Europe (@UFCEurope) 22 июня 2019 г.
Для Розенструика эта победа стала восьмой в карьере. Голландец ни разу не уступил по правилам MMA.
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