Боец UFC устроил стрельбу, ранив 8 человек - СМИ

Неизвестный мужчина, представившийся бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), устроил стрельбу у входа в один из баров, расположенный в центральной части города Сан-Антонио (штат Техас, США).

Мужчину не пустили в заведение из-за явных признаков алкогольного опьянения. В ответ он достал винтовку и ранил восемь человек у входа в бар, сообщает NY Times со ссылкой на начальника полицейского управления Сан-Антонио Уильяма Макмануса.

"Он вернулся к своей машине, вытащил длинную винтовку, прошел с ней через улицу. Перед тем, как открыть огонь, он закричал: "Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!" – цитируют СМИ Макманусу.

По предварительной информации были ранены пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года. Никто из них не получил смертельных ран.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года неизвестный расстрелял зрителей на футбольном матче в США