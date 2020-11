Боец UFC ударом оторвал сопернику ухо. Видео

Американский боец Рамиз Брахимай получил серьезную травму уха в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против соотечественника Макса Гриффина.

Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась досрочно.

В третьем раунде Гриффину удался мощный правый боковой. Из-за страшного рассечения, орган оппонента просто разошелся на две части. Рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Для Брахимая это был первый поединок в UFC. Всего в MMA у него восемь побед и три поражения.

