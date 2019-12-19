Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Нил эффектно победил своего соотечественника Фрэнка Камачо на турнире UFC 228, состоявшегося в Далласе, штат Техас.

На второй минуте второго раунда Джеффу удалось мощно приложиться ногой точно в голову оппонента, надолго его вырубив.

Удар был настолько пугающим и совершенным, что комментаторы некоторое время не могли найти слов, лишь повторяя "О, Боже мой".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, нидерландский боец UFC Алистар Оверим получил ужасную травму лица в бою против Жаирзиньо Розенструйка из Суринама на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Вашингтоне.

Когда до конца боя оставались считанные секунды, соперник нанес мощнейший удар Овериму и свалил его с ног. В результате у нидерландца появилось огромное рассечение верхней губы.

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