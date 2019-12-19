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19 декабря • обновлено в 23:48
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Боец UFC "убил" соперника невероятным ударом в голову

Боец UFC "убил" соперника невероятным ударом в голову
Нил, по прозвищу Руки из стали, завершил бой досрочно, уложив соперника убийственным хай-киком
1.3т Читать материал на украинском

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Нил эффектно победил своего соотечественника Фрэнка Камачо на турнире UFC 228, состоявшегося в Далласе, штат Техас.

На второй минуте второго раунда Джеффу удалось мощно приложиться ногой точно в голову оппонента, надолго его вырубив.

Удар был настолько пугающим и совершенным, что комментаторы некоторое время не могли найти слов, лишь повторяя "О, Боже мой".

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, нидерландский боец UFC Алистар Оверим получил ужасную травму лица в бою против Жаирзиньо Розенструйка из Суринама на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Вашингтоне.

Когда до конца боя оставались считанные секунды, соперник нанес мощнейший удар Овериму и свалил его с ног. В результате у нидерландца появилось огромное рассечение верхней губы.

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Автор
Максим Богданов
Тема
UFC
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