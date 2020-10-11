Боец UFC редчайшим ударом отправил соперника в "нокаут века". Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 09:48, 11.10.2020 Обновлено: 10:16, 11.10.2020

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хоакин Бакли отметился феноменальным ударом на турнире UFC Fight Island 5.

26-летний Бакли нокаутировал соотечественника Импу Касанганая, победив редчайшей "вертушкой".

На третьей минуте второго раунда Касанганай зачем-то схватил ногу соперника, после чего Бакли, воспользовавшись инерцией, которую придал его телу соперник, исполнил акробатический трюк, нанеся удар свободной ногой с разворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Официальный аккаунт UFC уже предположил, что Хоакин Бакли – автор лучшего нокаута в истории.

UFC назвал удар "лучшим нокаутом в истории"
Instagram UFC

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад словацкая спортсменка Моника Чочликова, выступающая в смешанных боевых искусствах (ММА), победила редчайшим болевым приемом - "хрустом скорпиона".

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