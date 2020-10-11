Боец UFC редчайшим ударом отправил соперника в "нокаут века". Видео
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хоакин Бакли отметился феноменальным ударом на турнире UFC Fight Island 5.
26-летний Бакли нокаутировл соотечественника Импу Касанганая, победив редчайшей "вертушкой".
На третьей минуте второго раунда Касанганай зачем-то схватил ногу соперника, после чего Бакли, воспользовавшись инерцией, которую придал его телу соперник, исполнил акробатический трюк, нанеся удар свободной ногой с разворота.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.
Официальный аккаунт UFC уже предположил, что Хоакин Бакли – автор лучшего нокаута в истории.
Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад словацкая спортсменка Моника Чочликова, выступающая в смешанных боевых искусствах (ММА), победила редчайшим болевым приемом - "хрустом скорпиона".