Боец UFC редчайшим ударом отправил соперника в "нокаут века". Видео

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хоакин Бакли отметился феноменальным ударом на турнире UFC Fight Island 5.

26-летний Бакли нокаутировл соотечественника Импу Касанганая, победив редчайшей "вертушкой".

На третьей минуте второго раунда Касанганай зачем-то схватил ногу соперника, после чего Бакли, воспользовавшись инерцией, которую придал его телу соперник, исполнил акробатический трюк, нанеся удар свободной ногой с разворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Официальный аккаунт UFC уже предположил, что Хоакин Бакли – автор лучшего нокаута в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад словацкая спортсменка Моника Чочликова, выступающая в смешанных боевых искусствах (ММА), победила редчайшим болевым приемом - "хрустом скорпиона".