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28 сентября • обновлено в 17:01
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Боец UFC редчайшим ударом отправил соперника в кошмарный нокаут

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стивен Петерсон нокаутировал соперника бэкфистом (раскручивающийся удар правой рукой).

Эпизод произошел на турнире UFC Fight Night 159 в бою против мексиканца Мартина Браво.

Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защиты против него часто не наработаны. В истории UFC это всего лишь 7-й нокаут бэкфистом.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо потерял связь с реальностью после того, как его нокаутировал француз Хаким Кетаибо

После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться.

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Тема
UFC
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