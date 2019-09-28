Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стивен Петерсон нокаутировал соперника бэкфистом (раскручивающийся удар правой рукой).

Эпизод произошел на турнире UFC Fight Night 159 в бою против мексиканца Мартина Браво.

Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защиты против него часто не наработаны. В истории UFC это всего лишь 7-й нокаут бэкфистом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо потерял связь с реальностью после того, как его нокаутировал француз Хаким Кетаибо

После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться.

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