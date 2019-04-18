Боец UFC рассказал правду про фото Хабиба с голыми мужчинами в джакузи

Русский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, что на нашумевшем фото в ванной с Хабибом Нурмагомедовым на самом деле все одетые.

"Я уже не помню когда это было. Все были там. А сейчас уже тысяча измененных версий появилась, где мы голые или что-то. А там ничего такого на самом деле, мы все одетые. Отфотошопили уже, все что хочешь нарисовали", – сказал Махачев в интервью Спорт-Экспресс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитый американский боец смешанных боевых искусств (ММА) Нейт Диас высмеял российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за фото с пятью раздетыми мужчинами в одной ванне.

В конце февраля пользователи социальных сетей использовали эту же фотографию для насмешек над Хабибом. Тогда боец осудил показ в родном Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, постельная сцена в этой постановке классической итальянской пьесы была "грязной".

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