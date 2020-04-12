Боец UFC потряс соперника убийственным хайкиком, нокаутировав за 90 секунд

Американкий боец Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Нил (12-2) добыл убедительную победу над соотечественником Майком Перри (13-6).

Бой в полусреднем весе на турнире UFC 245 закончился уже на 90-й секунде первого раунда. Сперва Нил достал оппонента хайкиком (удар ногой в голову), а затем обрушился на него с добиванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта Перри не смог сдержаться и нокаутировал незнакомца, который оскорблял его на улице и первым ударил его по лицу. Позже ролик появился у него в Instagram.

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