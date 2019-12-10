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10 декабря • обновлено в 18:08
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Боец UFC получил чудовищную травму на последней секунде боя: фото и видео 18+

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Нидерландский боец UFC Алистар Оверим получил ужасную травму лица в бою против Жаирзиньо Розенструйка из Суринама на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Вашингтоне.

Как передает sport.ua, когда до конца боя оставались считанные секунды, соперник нанес мощнейший удар Овериму и свалил его с ног. В результате у нидерландца появилось огромное рассечение верхней губы. Рефери присудил его сопернику победу нокаутом, хотя травмированный Оверим, скорее всего, шел к победе судейским решением.

Видео удара (18+)

Фото после удара (18+)

Жуткая травма Алистара Оверима

Жуткая травма Алистара Оверима

themmacommunity.com

Алистар Оверим

Алистар Оверим

themmacommunity.com

Алистар Оверим

Алистар Оверим

themmacommunity.com

Уже известно, что Оверим перенес успешную операцию по восстановлению разорванной верхней губы. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на команду голландца.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый боксер зверским нокаутом повесил соперника на канаты.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Место
США Вашингтон
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