Боец UFC победил редчайшим приемом за 22 секунды. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 17:45, 6.12.2020

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Ливитт (6-0) по прозвищу Король Обезьян добыл эффектную победу на турнире UFC Vegas 16 над соотечественником Мэттом Уиманом.

25-летний Ливит ловко ушел от первых ударов соперника, а на 22-й секунде боя смог поднять его и бросить на настил, придавив горло. Уиман сразу потерял сознание, а судья присудил Ливиту досрочную победу.

Нокаут таким приемом, который называется слэм, стал двенадцатым в истории UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне грузин Роман Долидзе (8-0), шесть раз выигрывавший чемпионат Украины WWFC, добыл непростую победу в UFC над бразильцем Джоном Алланом Арте.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Украину уже начали готовить к жесткому карантину в январе, – Шмыгаль

Россия почувствовала угрозу и "включила" самозащиту, – директор "Миротворца"

В небо над "ДНР" запустили огромный флаг Украины. Фото и видео

Волонтер о коллапсе в Одессе из-за коронавируса: пациенты падают с ног и просят об эвтаназии

Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе, не вспомнив о погибшем воине