Боец UFC победил редчайшим приемом за 22 секунды. Видео

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Ливитт (6-0) по прозвищу Король Обезьян добыл эффектную победу на турнире UFC Vegas 16 над соотечественником Мэттом Уиманом.

25-летний Ливит ловко ушел от первых ударов соперника, а на 22-й секунде боя смог поднять его и бросить на настил, придавив горло. Уиман сразу потерял сознание, а судья присудил Ливиту досрочную победу.

Нокаут таким приемом, который называется слэм, стал двенадцатым в истории UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне грузин Роман Долидзе (8-0), шесть раз выигрывавший чемпионат Украины WWFC, добыл непростую победу в UFC над бразильцем Джоном Алланом Арте.