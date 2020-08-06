Боец UFC плюнул в еду экс-украинцу Олейнику, принявшему российское гражданство

Американский боец UFC Деррик Льюис плюнул в еду своему следующему сопернику Алексею Олейнику, который родился в Харькове, но принял российское гражданство в 2014 году.

"UFC прислал мне еду, но по ошибке отправил мне еще и блюдо Алексея. Мне кажется, что в его еде не хватает некоторых ингредиентов. Мы все еще должны доставить ее, иначе он останется голодным. Но сначала нужно добавить немного приправы", – сказал Льюис на видео у себя в Instagram перед тем, как несколько раз плюнуть в еду своего соперника.

Отметим, что поединок между американцем и Олейником станет главным событием турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который состоится в воскресенье, 9 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем бою россиянин одержал тяжелую победу над опытным бойцом Фабрисио Вердумом на UFC 249.