Боец UFC плюнул в еду экс-украинцу Олейнику, принявшему российское гражданство

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:41, 6.08.2020

Американский боец UFC Деррик Льюис плюнул в еду своему следующему сопернику Алексею Олейнику, который родился в Харькове, но принял российское гражданство в 2014 году.

"UFC прислал мне еду, но по ошибке отправил мне еще и блюдо Алексея. Мне кажется, что в его еде не хватает некоторых ингредиентов. Мы все еще должны доставить ее, иначе он останется голодным. Но сначала нужно добавить немного приправы", – сказал Льюис на видео у себя в Instagram перед тем, как несколько раз плюнуть в еду своего соперника.

Отметим, что поединок между американцем и Олейником станет главным событием турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который состоится в воскресенье, 9 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем бою россиянин одержал тяжелую победу над опытным бойцом Фабрисио Вердумом на UFC 249.

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