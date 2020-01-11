Боец UFC отправил в нокдаун свою девушку

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) средней весовой категории Майк Перри случайно вырубил свою девушку Даниэль Никерсон.

Пара решила сделать красочное видео для своего Instagram и надев боксерские перчатки вышла в ринг. Поединок продлился недолго. Никерсон на мгновение потеряла концентрацию, после чего ей прилетел удар в голову, который отправил красотку в нокдаун.

27-летний американец выступает в UFC с августа 2016 года. Всего на его счету 16 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед при четырех поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Синтия Кальвильо угодила в пикантную ситуацию перед турниром UFC on ESPN 7. Спортсменке пришлось полностью раздеться на церемонии взвешивания.

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