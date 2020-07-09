Боец UFC одним ударом вырубил пожилого мужчину во время конфликта в баре

Майк Перри одним ударом вырубил пожилого мужчину во время конфликта в баре.

Боец UFC Майк Перри принял участие в драке в одном из баров в городе Лаббок, штат Техас. По информации полиции, в ходе конфликта пострадало трое людей.

Как сообщает издание MMA Fighting, незнакомая женщина пыталась вывести Перри из заведения, когда он вступил в словесную перепалку с пожилым мужчиной.

"Я нокаутирую твой старый зад", – сказал боец, прежде чем вырубить своего оппонента одним ударом.

Перри допросили на месте преступления, но не арестовывали. Ему нужно будет появиться в суде и, возможно, заплатить штраф в размере 500 долларов. Пожилого мужчину, который прочувствовал на себе мощь удара спортсмена, отвезли в больницу. По словам свидетелей, боец пил ягодные мохито и ударил одного из работников бара, когда его попросили покинуть заведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Перри вырубил незнакомца на улице и опубликовал видео нокаута.