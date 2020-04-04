Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов признался, что в бОльшей степени боится заразиться коронавирусом при просмотре телевизора.

Никита Крылов @ nikitakrylovufc

"Стараюсь не думать об опасности. Считаю, в наибольшей степени коронавирус передаётся через телевизор. Больший риск заразиться имеет тот, кто постоянно думает об этом", - цитирует Крылова RT.

В одном из ранних интервью уроженец Красного Луча заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

17 марта луганский спортсмен, победивший американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии, сфотографировался с флагами Украины и России.

Год назад Крылову запретили выходить на поединок под песню "День победы" в рамках турнира под эгидой UFC.

29 марта Никита признался, что ему пришлось отложить получение российского паспорта.

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