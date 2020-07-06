Боец UFC коленом в прыжке оформил самый быстрый нокаут в истории: как это было

6 июля 2019 года на UFC 239 в Лас-Вегасе американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории промоушена.

Его поединок против Бена Аскрена продолжался всего пять секунд и закончился после того, как Масвидаль разогнался и потряс своего соперника убийственным ударом коленом в голову в прыжке.

До этого самый быстрый нокаут в истории промоушена был зафиксирован на UFC Fight Night 3, когда Дуэйн Людвиг за шесть секунд нокаутировал Джонатана Гулета. Изначально считалось, что бой продолжался 11 секунд, но глава организации Дэйна Уайт спустя пять лет подтвердил, что именно поединок Людвига и Гулета был самым коротким в истории UFC на тот момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый боец ММА Луис Коске за 18 секунд выиграл бой безумным нокаутом.