Боец UFC из России Тагир Уланбеков прокомментировал состояние отца Хабиба
Российский боец смешанных единоборств, который недавно подписал контракт с UFC, Тагир Уланбеков заявил, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, продолжает находиться в тяжелом состоянии.
"Могу сказать только, что он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел, и чтобы мы под его руководством дальше пахали. Периодически уточняю, как его состояние. Мне говорят, что тяжелое. Уже три недели ничего не меняется", – рассказал Уланбеков в интервью изданию Спорт-Экспресс.
Россиянин выступает в наилегчайшей весовой категории. На его счету 10 побед в 11 поединках.
Как сообщает OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов впервые поделился информацией о состоянии отца.