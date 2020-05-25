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25 мая • обновлено в 12:27
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Боец UFC из России Тагир Уланбеков прокомментировал состояние отца Хабиба

  • В конце апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом пневмония

  • Состояние отца Хабиба было стабильным, но в один момент резко ухудшилось

  • Абдулманап находился в Махачкале, откуда его специальным бортом доставили в одну из больниц Москвы

  • Там он неделю пролежал в искусственной коме

  • После пробуждения отец Хабиба не мог разговаривать и двигаться, его состояние оставалось тяжелым

  • Спустя некоторое время он снова впал в кому и был подключен к аппарату ЭКМО

1.4т
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Российский боец смешанных единоборств, который недавно подписал контракт с UFC, Тагир Уланбеков заявил, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, продолжает находиться в тяжелом состоянии.

"Могу сказать только, что он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел, и чтобы мы под его руководством дальше пахали. Периодически уточняю, как его состояние. Мне говорят, что тяжелое. Уже три недели ничего не меняется", – рассказал Уланбеков в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Абдулманап Нурмагомедов и Тагир Уланбеков

Абдулманап Нурмагомедов и Тагир Уланбеков

@tagir_ulanbekov

Россиянин выступает в наилегчайшей весовой категории. На его счету 10 побед в 11 поединках.

Как сообщает OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов впервые поделился информацией о состоянии отца.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
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