Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов признался, что показал флаг Украины на турнире в Бразилии, чтобы было проще в Киеве получить заграничный паспорт.

Никита Крылов

"У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве. Где-то с 2016 года. У меня есть еще один. Но сейчас в Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе. У меня и виза американская закончилась, так что мне в Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но из-за карантина пока никуда не поехать", - цитирует Крылова "СЭ".

В одном из ранних интервью уроженец Луганщины заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

Год назад Крылову запретили выходить на поединок под песню "День победы" в рамках турнира под эгидой UFC

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