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10 мая • обновлено в 11:11
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Боец UFC Фрэнсис Нганну ураганным нокаутом добыл победу над Жаирзиньо Розенструйком на UFC 249

2.4т
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Французский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну добыл эффектную победу нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

Нганну - Розенструйк

Нганну - Розенструйк

Один из главных поединков турнира UFC 249 состоялся на арене "VyStar Veterans Memorial Arena" в Джэксонвилле, США и продлился всего 20 секунд.

33-летний Нганну со старта ошеломил оппонента мощными атаками, обрушив град ударов в голову бразильца. Один из левых боковых достиг цели, заставив Розенструйка рухнуть на настил октагона.

Нганну - Розенструйк

Нганну - Розенструйк

Нганну - Розенструйк

Нганну - Розенструйк

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном бою вечера американец Джастин Гэтжи сенсационно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.

Кроме того, экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше.

Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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