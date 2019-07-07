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Боец UFC фантастическим ударом совершил самый быстрый нокаут в истории

6.9тЧитать материал на украинском

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Хорхе Масвидаль установил невероятное достижение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 239 в Лас-Вегасе.

Масвидаль - Аскрен

Масвидаль - Аскрен

ММА

Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд, нанеся убийственный удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут за всю историю UFC.

"Он нес всякую дичь перед боем и я хотел показать ему, что иногда за это бывают плачевные последствия. И есть жесткие ублюдки, которых лучше не выводить из себя. Если б он не позволял себе столько говорить я бы вынес его во втором раунде, но все равно я так счастлив. Я иду за чемпионским поясом", - заявил после победы Масвидаль.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям в замедленном повторе посмотреть, как это было.

Ранее быстрейший нокаут в тяжелом весе совершил американец Дон Фрай, победивший Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году за восемь секунд.

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Напомним, что ранее боец смешанного стиля (MMA) Джаирзиньо Розенструик одержал победу нокаутом за 9 секунд над американцем Алленом Кроудером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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Темы
UFCMMA
Место
США
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