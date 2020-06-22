Боец UFC девять раз отказывался продолжать бой, но нарвался на сопротивление тренера

Боец UFC Макс Роскопф был категорически не готов выходить на третий раунд боя против Остина Хаббарда, но его тренер Роберт Драйсдэйл требовал, чтобы он продолжал драться.

Как сообщает издание MMAFighting, Роскопф хорошо провел первый раунд, но не сумел закончить поединок удушающим приемом. Во втором раунде он действовал уже не так удачно, чем воспользовался соперник, обрушив на него серию мощных ударов. Боец был настолько вымотан, что не хотел выходить на третью пятиминутку, о чем девять раз сказал своему тренеру ("Call it" в этом случае означает "заканчивай" – Ред.), но тот начал спорить с Роскопфом, призвав его продолжать бой. Это продолжалось, пока судья не вмешался и не остановил поединок.

Этот поединок стал дебютным для бойца в UFC. Он принял предложение о бое на коротком уведомлении – за пять дней до него. До этого Роскопф выиграл все пять поединков в смешанных единоборствах.

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