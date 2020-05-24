Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский применил на улицах США огнемет для борьбы с коронавирусом.

Орловский назвал огнемет отличным устройством для сохранения социального дистанцирования.

"Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19", — подписал ролик спортсмен.

Белорусский боец вместе с семьей находится в США. Свой последний бой он провел 14 мая на турнире UFC Fight Night 171, победив бразильца Филипе Линса единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим эффектно нокаутировал американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.

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