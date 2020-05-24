Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский применил на улицах США огнемет для борьбы с коронавирусом.
Орловский назвал огнемет отличным устройством для сохранения социального дистанцирования.
"Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19", — подписал ролик спортсмен.
@americantopteam I am ready to burn #covid19 ))) Sorry guys for my friend Ace , for he’s hysterical 😂 laugh ...)) and I know what I’m going to ask #mybeautifulwife @milana_arlovskaya to buy me for her #birthday )))) BTW it’s great device to keep #socialdistancing Если #любимаяжена купит эту игрушку , тогда я смогу поджарить #ковид19 ....))) #AndreiArlovski #OriginalPitBull #OG #mma #ufc #АндрейОрловский #АндрейПитбульОрловский
Белорусский боец вместе с семьей находится в США. Свой последний бой он провел 14 мая на турнире UFC Fight Night 171, победив бразильца Филипе Линса единогласным решением судей.
Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец смешанных единоборств (MMA) Алистар Оверим эффектно нокаутировал американца Уолта Харриса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
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