Боец победил рекордным нокаутом на третьей секунде боя. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 16:51, 14.11.2020 Обновлено: 17:18, 14.11.2020

Пуэрториканский боец смешанных единоборств (ММА) Улисес Диас установил рекорд промоушена кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship, победив с самым быстрым нокаутом в истории организации.

Поединок против американца Донелея Бенедетто на турнире Bare Knuckle FC 14, который прошел в Майами (Флорида, США), завершился на третьей секунде первого раунда.

Сразу после старта боя Диас бросился в атаку, нанеся сопернику два удара. От левого бокового Бенедетто успел увернуться, а правый прилетел ему четко в челюсть, отправив без чувств на канвас октагона.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре тайский кикбоксер Капитан Петчуиндин установил рекорд турнира One Championship: The New Breed III, нокаутировав соперника за шесть секунд.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

ПЦУ показательно ответила Пескову на "русофобские антитела" в Украине

На Донбассе трагически погиб 27-летний солдат. Фото

Медики боялись заразиться COVID-19. В Черкассах женщине пришлось рожать под дверями больницы: подробности

Коронавирусом болеют и супермены, или Почему нас спасет только полный карантин на 3 недели

Biopharma успешно завершила испытания украинского препарата от COVID-19