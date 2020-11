Боец победил рекордным нокаутом на третьей секунде боя. Видео

Пуэрториканский боец смешанных единоборств (ММА) Улисес Диас установил рекорд промоушена кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship, победив с самым быстрым нокаутом в истории организации.

Поединок против американца Донелея Бенедетто на турнире Bare Knuckle FC 14, который прошел в Майами (Флорида, США), завершился на третьей секунде первого раунда.

Сразу после старта боя Диас бросился в атаку, нанеся сопернику два удара. От левого бокового Бенедетто успел увернуться, а правый прилетел ему четко в челюсть, отправив без чувств на канвас октагона.

