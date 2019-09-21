Боец, не касаясь соперника, отправил его в глубокий нокаут - опубликовано видео

Необычный эпизод произошел на турнире по единоборствам под эгидой XFC между Джеймсом Вейком и Майклом МакДениэлом.

Бой завершился в первом раунде, после того, как МакДениэл сам упал на настил ринга, при этом Вейк не нанес сопернику никакого удара. Рефери тут же остановил поединок, зафиксировав победу Джеймса техническим нокаутом.

Позже медики, который осматривали МакДениэла, заявили, что причиной обморока стала гипоксия, которую испытал боец (кислородное голодание мозга) от удушающего приема секундами ранее.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супертяжа в Польше спасли канаты и он "пушкой" отправил соперника в тяжелый нокаут. Поединок в Калушине завершился в первом раунде за несколько секунд до гонга.

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